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Кабмін скасував продаж приміщення дитячої поліклініки на Стрийській

Наталя Дуляба

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Уряд виключив приміщення дитячої поліклініки №2 на вул. Стрийській, 61 із переліку об’єктів, які підлягають приватизації способом аукціону. Про це йдеться у відповідному розпорядженні Кабінету Міністрів України, передає Львівський портал.

 

Із переліку об’єктів нерухомого військового майна на Львівщині, які можуть бути відчужені окремо від земельних ділянок, уряд виключив нежитлові приміщення на території військового містечка, що на вул. Стрийській, 61. Саме там знаходиться дитяче відділення 2-ї міської поліклініки.

Як повідомляли раніше Львівському порталу у прес-службі мерії, 2-а міська поліклініка м. Львова орендує це приміщення на вул. Стрийській з 2000 року. Відділення обслуговує 3500 дітей віком до 7 років. Натомість іншого приміщення у районі для відселення поліклініки у міськраді немає.

Про те, що Міноборони вирішило продати це приміщення на аукціоні, стало відомо 12 лютого. Самі торги мали відбутися 21 лютого.

Фото: ЛМР

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