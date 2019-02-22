До 18 тисяч гривень. Які вакансії пропонують у Львові

Львівський обласний та міський центр зайнятості шукають працівників на зарплати від 4700 до 18 тисяч гривень. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівського центру зайнятості.
Львівський Будинок праці запрошує на працевлаштування за такими вакансіями:
Охоронник, з/п 4700 грн., охорона об’єктів у м.Львові, доба ч/з 2, 3-х разове харчування
Секретар, з/п 6000 грн.
Водій легкового автомобіля, досвід роботи від 5р. з/п 7000грн.
Оператор верстатів з програмним керуванням, з/п 10000 грн.
Механік з ремонту авто, з/п 10000 грн.
Інженер з охорони праці, з/п 10 000 грн.,
Машиніст бульдозера, з/п 11000 грн.
Інженер-кошторисник, з/п 11000 грн.
Інженер виробничого відділу, 11000 грн.
Бухгалтер, 7000 грн.
Заступник головного бухгалтера, 11000 грн.
Головний бухгалтер, з/п 12000 грн.
Головний інженер, з/п 13000 грн.
Геодезист, з/п 15000 грн.
На найбільший оклад запрошують юриста (адвокат), з/п 18000 грн.
Додаткова інформація за тел.: (032)245-79- 86; (032)244-59-94).
Андрій Котенський