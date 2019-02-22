До 18 тисяч гривень. Які вакансії пропонують у Львові

Львівський обласний та міський центр зайнятості шукають працівників на зарплати від 4700 до 18 тисяч гривень. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівського центру зайнятості.

Львівський Будинок праці запрошує на працевлаштування за такими вакансіями:

Охоронник, з/п 4700 грн., охорона об’єктів у м.Львові, доба ч/з 2, 3-х разове харчування

Секретар, з/п 6000 грн.

Водій легкового автомобіля, досвід роботи від 5р. з/п 7000грн.

Оператор верстатів з програмним керуванням, з/п 10000 грн.

Механік з ремонту авто, з/п 10000 грн.

Інженер з охорони праці, з/п 10 000 грн.,

Машиніст бульдозера, з/п 11000 грн.

Інженер-кошторисник, з/п 11000 грн.

Інженер виробничого відділу, 11000 грн.

Бухгалтер, 7000 грн.

Заступник головного бухгалтера, 11000 грн.

Головний бухгалтер, з/п 12000 грн.

Головний інженер, з/п 13000 грн.

Геодезист, з/п 15000 грн.

На найбільший оклад запрошують юриста (адвокат), з/п 18000 грн.

Додаткова інформація за тел.: (032)245-79- 86; (032)244-59-94).