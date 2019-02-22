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До 18 тисяч гривень. Які вакансії пропонують у Львові

Андрій Котенський

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Львівський обласний та міський центр зайнятості шукають працівників на зарплати від 4700 до 18 тисяч гривень. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівського центру зайнятості.

 

Львівський Будинок праці запрошує на працевлаштування за такими вакансіями:

Охоронник, з/п  4700  грн., охорона об’єктів у м.Львові, доба ч/з 2, 3-х разове харчування

Секретар, з/п 6000 грн.

Водій легкового автомобіля,  досвід роботи від 5р. з/п  7000грн.

Оператор верстатів з програмним керуванням, з/п 10000 грн.

Механік з ремонту авто, з/п 10000  грн.

Інженер з охорони праці,   з/п  10 000 грн.,

Машиніст бульдозера, з/п  11000  грн.

Інженер-кошторисник,  з/п  11000 грн.

Інженер виробничого відділу, 11000 грн.

Бухгалтер, 7000 грн.

Заступник головного бухгалтера, 11000 грн.

Головний бухгалтер, з/п 12000 грн.

Головний інженер, з/п  13000 грн.

Геодезист,  з/п 15000 грн.

На найбільший оклад запрошують юриста (адвокат), з/п 18000 грн.

Додаткова  інформація  за тел.:  (032)245-79- 86;  (032)244-59-94).

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