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Від кулі снайпера на Донбасі загинув воїн 24 бригади

Соломія Головіна

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На Донеччині від кулі ворожого снайпера загинув військовий 24-ї бригади ім.короля Данила Василь Богоносюк. Про це повідомляє прес-служба бригади у Facebook.

 

Як зазначається, загинув воїн вчора у районі населеного пункту Мар’їнка.

«Старший солдат Василь Богоносюк, перебуваючи на спостережному посту взводного опорного пункту, помітив рух з боку противника. Він завчасно попередив своїх бойових побратимів та відкрив вогонь. Ворога було зупинено, він відступив.Під час зміни Василем позиції снайперська куля поранила нашого військовослужбовця. Йому відразу була надана невідкладна медична допомога та евакуйовано до центральної районної лікарні міста Курахове», – зазначається у повідомленні.

Лікарі до останнього боролася за життя воїна, двічі запускали після зупинки серце, але поранення виявилися несумісними з життям.

Богоносюк Василь Богданович народився 18 жовтня 1980 року у селі Васильків Чортківського району Тернопільської області. Із самого початку збройної агресії Російської Федерації на територію України став на захист її суверенітету та територіальної цілісності.

У лави королівської бригади старший солдат Василь Богоносюк прийшов нещодавно, але серед бійців встиг зарекомендувати себе як ініціативний військовослужбовець та справжній патріот.

У полеглого героя вдома залишилися дружина та двоє дітей – доньки 2002 та 2004 р. н.

Прощатимуться з воїном у Церкві св. Петра і Павла у Чорткові.

 

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