В одному з львівських інститутів «на гарячому» затримали трьох крадіїв

Серед ночі патрульні затримали трьох молодиків в науково-дослідному інституті, які намагались його обікрасти. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Патрульної поліції Львівщини.

Близько 2 години ночі патрульні отримали виклик на вулицю Антоновича, де, за словами охоронця, хтось світить ліхтариками на другому поверсі науково-дослідного інституту. За кілька хвилин екіпаж 2 батальйону був на місці події. Інспектори почали обстежувати територію і на другому поверсі в технічній кімнаті у шафах виявили трьох молодих людей. Пояснити своєї присутності в цьому закладі вони не змогли. В наплічниках молодиків виявили речі, які належать даній установі та пізні інструменти.

Патрульні встановили, що 22-річний мешканець міста Новояворівськ, 23-річний мешканець міста Рівне та 28-річниц львів’янин раніше не притягалися. На місце події викликали слідчих Франківського відділу поліції. В присутності понятих ймовірно викрадені речі вилучили.

Згодом з’ясувалось, що потрапили затримані у приміщення відтиснувши металеві двері. Після проведення слідчих дій, осіб доставили у відділок. Попередня кваліфікація події – крадіжка поєднана з проникненням за ч.3 ст.185 ККУ.