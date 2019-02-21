ОСТАННІ НОВИНИ

У Верховній Раді придумали, як карати нардепів за прогули

Наталя Дуляба

|

У Верховній Раді України зареєстрували проект закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення №10072 , який передбачає введення адмінвідповідальності народних депутатів за прогули. Про це пише Уніан, передає Львівський портал.

 

Законопроект, автором якого є народний депутат від «Народного фронту» Леонід Ємець, пропонує доповнити Кодекс України про адміністративні правопорушення новою статтею 186-8 «Прогул народного депутата України».

Ця стаття встановлює,  що прогул народного депутата, тобто його відсутність на засіданні Верховної Ради без поважних причин, підтверджена рішенням комітету, до відання якого належать питання регламенту, вчинений більше двох разів протягом однієї пленарної сесії Ради або вчинений один раз протягом позачергової сесії, тягне за собою накладення адміністративного стягнення у вигляді громадських робіт на строк від 20 до 60 годин.

У пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що протягом останніх років «неодноразово виникали випадки, коли на засіданні Верховної Ради були присутніми менше 226 народних депутатів, що унеможливлювало ухвалення парламентом рішень по суті чи належний розгляд і обговорення законопроектів за повною процедурою».

«Вже стало усталеною практикою, що на пленарних засіданнях у середу та п’ятницю кількість народних депутатів є недостатньою для прийняття будь-якого позитивного рішення, і всі законопроекти, які виносяться на розгляд, фактично автоматично відхиляються», – наголошує депутат.

При цьому, як зауважує нардеп, утримання частини заробітної плати не змогло забезпечити «належної мотивації для депутатів-прогульників виконувати свої безпосередні обов’язки».

«Зважаючи на вищезазначене, вбачається за доцільне запровадити більш болючі санкції у вигляді безоплатних суспільно корисних робіт, які виконуються у вільний від роботи час», – вважає автор законопроекту.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Дональд Туск: «Солідарність, яка на перший погляд є слабкою, може бути сильнішою від озброєної до зубів імперії»
Вероніка РОЙ
Дональд Туск: «Солідарність, яка на перший погляд є слабкою, може бути сильнішою від озброєної до зубів імперії»

Сьогодні, 20 лютого, під час урочистого засідання Вченої ради Львівського національного університету імені Івана Франка ...

Довіра до «АТБ»: із чого вона складається… 
Анастасія ПИЖ
Довіра до «АТБ»: із чого вона складається… 

Найпотужніша національна мережа продовольчих магазинів будує із львів’янами чесні стосунки, вважаючи, що ціна є фактором...

Львівський ОХМАТДИТ отримав нове обладнання
Олесь ТЯГАЙ
Львівський ОХМАТДИТ отримав нове обладнання

Разом зі своїми покупцями мережа «АТБ» зібрала кошти на придбання комплектів гнучкого контуру пацієнта. 15 лютого...

П’ять кроків до нової медицини
Олександр КОВАЛЬ
П’ять кроків до нової медицини

Як змінюється українська система охорони здоров’я З-посеред багатьох реформ є одна, яка стосується кожного українсько...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...