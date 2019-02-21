У Верховній Раді придумали, як карати нардепів за прогули

У Верховній Раді України зареєстрували проект закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення №10072 , який передбачає введення адмінвідповідальності народних депутатів за прогули. Про це пише Уніан, передає Львівський портал.

Законопроект, автором якого є народний депутат від «Народного фронту» Леонід Ємець, пропонує доповнити Кодекс України про адміністративні правопорушення новою статтею 186-8 «Прогул народного депутата України».

Ця стаття встановлює, що прогул народного депутата, тобто його відсутність на засіданні Верховної Ради без поважних причин, підтверджена рішенням комітету, до відання якого належать питання регламенту, вчинений більше двох разів протягом однієї пленарної сесії Ради або вчинений один раз протягом позачергової сесії, тягне за собою накладення адміністративного стягнення у вигляді громадських робіт на строк від 20 до 60 годин.

У пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що протягом останніх років «неодноразово виникали випадки, коли на засіданні Верховної Ради були присутніми менше 226 народних депутатів, що унеможливлювало ухвалення парламентом рішень по суті чи належний розгляд і обговорення законопроектів за повною процедурою».

«Вже стало усталеною практикою, що на пленарних засіданнях у середу та п’ятницю кількість народних депутатів є недостатньою для прийняття будь-якого позитивного рішення, і всі законопроекти, які виносяться на розгляд, фактично автоматично відхиляються», – наголошує депутат.

При цьому, як зауважує нардеп, утримання частини заробітної плати не змогло забезпечити «належної мотивації для депутатів-прогульників виконувати свої безпосередні обов’язки».

«Зважаючи на вищезазначене, вбачається за доцільне запровадити більш болючі санкції у вигляді безоплатних суспільно корисних робіт, які виконуються у вільний від роботи час», – вважає автор законопроекту.