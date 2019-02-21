Стало відомо, які іноземні туристи стали частіше їздити в Україну

У 2018 році Україну стали більше відвідувати туристи Західної Європи, США, Китаю. За підсумками минулого року надходження туристичного збору зросли на 29,2% і склали 90,7 млн грн. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

Сукупні надходження туристичного збору та податкових платежів з туристичної галузі зросли на 20,7% – до 4,2 млрд грн.

«Це свідчить про зростання обсягів внутрішніх туристичних потоків та ефективність впровадження реформи децентралізації, а саме: підвищення фіскальної дисципліни на місцях», – переконані у відомстві.

При цьому, як наголошують, в 2018 році відбулись якісні зрушення в структурі іноземного туристичного потоку до України. Держприкордонслужба зафіксувала зростання кількості туристів з неприкордонних країн, зокрема Європи: Іспанії – на 68%, Великобританії – 47,3%, Литви – 23,4%, Італії – 15,4%, Німеччини – 13,3 %, Франції – 9,2%, а також Індії – на 57,4 %, Китаю – на 38,8%, Японії – на 38,3%, Ізраїлю – на 21,7% та США – на 19%. Прикордонний рух навпаки скоротився.

«Такі зміни в структурі туристичного потоку стали результатом активізації просування України на міжнародному туристичному ринку, двостороннього співробітництва, візової лібералізації, збільшення пропозицій прямого та бюджетного авіасполучення», – зауважили у Мінекономрозвитку.

Також зазначається, що до найбільш популярних для відвідування іноземцями областей входить Закарпатська, Одеська та Харківська (набуває ролі центру ділового туризму) області. Українці найбільше відвідують Київську, Львівську, а також Полтавську, Черкаську та Дніпропетровську області.