Шахрайка видурила у 29-річної львів'янки сто тисяч гривень та золоті прикраси

У Львові шахрайка видурила у молодої жінки 43 тисячі гривень, 1500 тисячі євро, тисячу злотих, 70 доларів США та золоті прикраси. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУ Нацполіції у Львівській області.

Так, у Сихівський відділ поліції 20 лютого за допомогою звернулася 29-річна львів’янка, котра повідомила, що в обідній час на вулиці Антоненка-Давидовича до неї звернулась незнайома жінка.

Як інформують у поліції, поспілкувавшись з нею, заявниця пішла додому, взяла кошти в сумі 43 тисячі гривень, 1500 тисячі євро, тисячу злотих, 70 доларів США та золоті прикраси та передала усе незнайомці. З часом, зрозумівши, що стала жертвою шахрайства, постраждала звернулася у поліцію.

За цим фактом поліцейські відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років обмеження волі.

Зараз правоохоронці встановлюють особу зловмисниці та застерігають громадян – стережіться шахраїв та уникайте контакту з підозрілими незнайомцями.