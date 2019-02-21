Ринок праці на Львівщині: кількість вакансій становить 12,5 тисяч

У січні у Львівській області налічувалося 12,5 тис. вакансій. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Як зазначається, роботодавці інформували обласну служби зайнятості про те, що у січні в наявності було 12,5 тис вакансій. На понад 16% запропонованих вакансіях заробітна плата перевищує рівень середньої заробітної плати в області (8000 грн.).

За видами економічної діяльності: найбільше вакансій пропонується на підприємствах переробної промисловості; транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності, а також в оптовій та роздрібній торгівлі, ремонті автотранспортних засобів і мотоциклів.

За професійними групами найбільший попит роботодавців спостерігається на кваліфікованих робітників з інструментом, робітників з обслуговування, експлуатації устаткування, а також працівників сфери торгівлі та послуг.

Слід зазначити, що є можливість навчатися чи перенавчатися відповідно до вимог ринку праці регіону.

Загалом, упродовж січня-листопада 2018 року у Львівській області чисельність прийнятих на роботу на створені нові робочі місця становила 41,1 тис осіб.

Середня заробітна плата одного штатного працівника в економіці області у 2018 році порівняно з 2017 роком збільшилась на 25,2% і становила 8001 гривень.

Вищі розміри заробітної плати за середньообласний рівень спостерігалися у працівників промисловості, транспорту, сфери фінансової та страхової діяльності, професійної, наукової, технічної діяльності, інформації і телекомунікації та інших видів економічної діяльності.