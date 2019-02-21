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Працівники Львівської митниці налагодили схему незаконного ввезення елітних авто

Соломія Головіна

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Державне бюро розслідувань викрило схему незаконного ввезення в Україну елітних автомобілів без сплати обов’язкових митних платежів, які потім продавалися за підробленими документами. Схема організована за участі співробітників Львівської митниці. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі бюро.

 

Як зазначається, схема організована за участю співробітників Львівської митниці наступним чином:

-автомобілі преміум класу незаконно ввозилися на територію України або в режимі тимчасового ввезення, або з документами дипломатичних представництв іноземних держав, тобто не сплачувалися обов’язкові митні платежі під час ввезення на митну територію Україну;

-виготовлялися підроблені документи про митну вартість та походження автомобілів;

-в автомайстернях номери вузлів та агрегатів перероблялися під наявні свідоцтва власності;

-автомобілі з підробленими документами та номерами продавалися на території України.

Зокрема, слідчі викрили факт незаконного ввезення автомобілю «Мерседес», внаслідок чого державний бюджет недоотримав 658 тисяч гривень.

Проведено обшуки у службових приміщеннях Львівської митниці, а також за місцем проживання службових осіб митниці. Наразі встановлюється кількість автомобілів, які були незаконно ввезені на територію України за участю даних співробітників, та збитки, нанесені державі в результаті реалізації схеми.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми (ст. 364 ККУ) здійснює територіальне управління ДБР, розташоване в м. Києві; процесуальне керівництво – Генеральна прокуратура України; оперативне супроводження – Головне управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ.

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