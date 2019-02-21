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Порошенко у суботу приїде до Львова

Соломія Головіна

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У суботу, 23 лютого, Президент України Петро Порошенко завітає до Львова. Про це Львівському порталу стало відомо з власних джерел.

 

Як стало відомо, Петро Порошенко буде присутнім на Раді регіонального розвитку Львівщини, яку у суботу проводитимуть на «Арені Львів». Під час заходу презентують план розвитку Львівщини до 2021 року.

Окрім Львова, Петро Порошенко також завітає у Червоноград. Як інформує прес-служба Червоноградської міської ради у Facebook,  в суботу о 16.00 він зустрінеться із мешканцями на Вічевій площі міста. Разом із ним до Червонограда завітає перша леді – Марина Порошенко. Саме вона відкриватиме інклюзивно – ресурсний центр, який визнаний одним із кращих в області.

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