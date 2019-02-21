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На Яворівський полігон приїхала делегація військових із Канади

Наталя Дуляба

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Сьогодні, 21 лютого, Міжнародний центр миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ, що на Яворівщині, відвідала делегація Збройних сил Канади на чолі із командувачем Об’єднаного оперативного командування генерал-лейтенантом Майклом Руло. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі академії.

 

Під час візиту канадські військові оглянули об’єкти навчальної матеріально-технічної бази та інфраструктури центру, а також відвідали заняття з курсантами, які проходять посилену практичну підготовку на Яворівському полігоні. Окрім цього обидві сторони обговорювали й подальше співробітництво.

Своєю чергою генерал-лейтенант Руло високо оцінив досягнення всього колективу Національної академії сухопутних військ та Міжнародного центру миротворчості та безпеки щодо розвитку як навчальної матеріально-технічної бази та інфраструктури, так і бойової підготовки підрозділів.

Фото: академія сухопутних військ

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