На Яворівський полігон приїхала делегація військових із Канади

Сьогодні, 21 лютого, Міжнародний центр миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ, що на Яворівщині, відвідала делегація Збройних сил Канади на чолі із командувачем Об’єднаного оперативного командування генерал-лейтенантом Майклом Руло. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі академії.

Під час візиту канадські військові оглянули об’єкти навчальної матеріально-технічної бази та інфраструктури центру, а також відвідали заняття з курсантами, які проходять посилену практичну підготовку на Яворівському полігоні. Окрім цього обидві сторони обговорювали й подальше співробітництво.

Своєю чергою генерал-лейтенант Руло високо оцінив досягнення всього колективу Національної академії сухопутних військ та Міжнародного центру миротворчості та безпеки щодо розвитку як навчальної матеріально-технічної бази та інфраструктури, так і бойової підготовки підрозділів.

Фото: академія сухопутних військ