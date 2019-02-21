На перший у Львові банк крові для тварин потрібно зібрати ще 120 тисяч

На унікальний для міста банк крові для тварин ЛКП «Лев» тривалий час збирало кошти від небайдужих мешканців. За отримані гроші вже встигли придбати деяке обладнання, проте для того, щоб банк крові міг повноцінно запрацювати, необхідно зібрати ще 120 тисяч гривень. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Станом на зараз ЛКП «Лев» за допомогою друзів, партнерів, а також просто небайдужих людей, зібрало понад 170 тисяч гривень. Загалом бюджет проекту становить майже 300 тисяч гривень, тож збір коштів ще триває.

Із тієї суми, яку вдалося зібрати, ЛКП «Лев» вже витратив більше 169 тисяч гривень на закупівлю обладнання:

Мікроскоп Leica DM500 LED – 36 738,14 грн. Цей прилад необхідний для діагностики патологічних станів тварин-донорів перед забором крові. Використання мікроскопа важливе, адже дає змогу попередити потрапляння в програму донорів хворих тварин.

Баня водяна digital 5л Poly Science – 16 581 грн. Призначена для розморожування продуктів крові перед використанням. Дає змогу провести розмороження плазми та/або еритроцитарної маси в найкоротший період для надання невідкладної допомоги тварині.

Холодильник SAMSUNG RB 34N – 14 450 грн. Використовується для зберігання плазми та еритроцитарної маси у спеціальних контейнерах до подальшого використання. Дає змогу довготривалого зберігання компонентів крові без втрати властивостей.

Оплачено 9 500 грн за механічний екстрактор для розділення крові на компоненти. Очікуємо на надходження обладнання 22 лютого. Застосовується для фасування плазми та еритроцитарної маси в окремі контейнери для подальшого зберігання. Це процедура дає змогу довготривалого зберігання продуктів крові (порівняно з цільною кров’ю), а також можливість застосовувати плазму та еритроцитарну масу окремо, залежно від потреб тварини. Застосування окремих продуктів крові зменшує навантаження на організм у порівнянні з цільною кров’ю.

Оплачено 50% авансу за центрифугу РС6МЦ з ротором у сумі 92 500 грн. Очікуємо на надходження до 28 лютого. Повна вартість центрифуги становить 185 тисяч гривень. Це є НАЙВАЖЛИВІШЕ обладнання, адже воно забезпечує відділення плазми від еритроцитів, що є ключовим етапом процесу. Дає змогу розділити цільну кров на плазму та еритроцитарну масу. Тільки за умови застосування відповідних режимів центрифугування можуть бути забезпечені якісні продукти крові для подальшого зберігання і застосування.

Для закупівлі всього обладнання для банку крові необхідно зібрати ще 120 тисяч гривень. Пожертву можна здійснити на сайті lkplev.com, кнопка Donate, призначення – створення банку крові.