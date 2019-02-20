За крадіжку зброї під час «Ночі гніву» у Львові засудили двох людей

Прокуратура Львівщини розповіла про хід розслідування кримінального провадження, відкритого за фактом погромів під час «Ночі гніву» у Львові з 18 на 19 лютого 2014 року. Деталі справи Львівському порталу повідомили у прес-службі відомства.

Як зазначили у прокуратурі, досудове розслідування у кримінальному провадженні дотепер триває. Правоохоронці допитали понад 600 осіб, провели понад 100 обшуків, під час яких у будинках декількох осіб вилучили викрадені спецзасоби, боєприпаси, запчастини до вогнепальної зброї.

«Водночас за результатами вилучення викраденої зброї слідчі поліції в суди скерували 5 обвинувальних актів, у яких вже постановлено обвинувальні вироки. Зокрема, на Львівщині двох осіб засуджено до покарання у вигляді позбавлення волі», – йдеться у повідомленні.

Крім цього, громадян, які добровільно віддали зброю правоохоронцям, звільнили від відбування покарання з урахуванням положення ч.3 ст.263 КК України (незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами).

Як повідомляв Львівський портал, 14 лютого на сесію Львівської міськради мали прийти представники правоохоронних органів Львівщини, аби розповісти про хід розслідування кримінальних справ, відкритих за результатами «Ночі гніву» 2014 року.

Втім у сесійну залу ніхто так і не з’явився, лише Нацполіція прислала лист, у якому роз’яснила, що рада Львова не має права отримувати дані про хід розслідування такого кримінального провадження. Ця відповідь обурила депутатів, які заявили, що правоохоронці їх «послали».

Нагадаємо, у ніч із 18 на 19 лютого 2014 року у Львові відбулися масові погроми. Невідомі руйнували місцеві силові структури, спалили тисячі кримінальних справ та викрали з відділків міліції зброю.