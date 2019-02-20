ОСТАННІ НОВИНИ

Wizz Air у літньому сезоні збільшить кількість рейсів зі Львова

Вероніка Рой

|

Авіакомпанія Wizz Air у новому літньому сезоні суттєво змінює частотність на чотирьох напрямках. Перевізник буде виконувати 30 рейсів у тиждень з/до Міжнародного аеропорту «Львів» ім. Данила Галицького у 10 напрямках. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі аеропорту.

 

Згідно з повідомленням, кількість рейсів буде збільшено у: Братиславу – з 2 до 3; Гданськ – з 2 до 4; Берлін – з 2 до 4 та Вроцлав – з 3 до 5.

Нагадаємо, угорський лоукост-перевізник WIZZ AIR відновив свою роботу у МА «Львів» ім. Данила Галицького усередині 2017 році, відкривши рейси у Вроцлав та Берлін. 

У березні 2018 року було додано ще три: у Дортмунд, Гданськ та Катовіце. Згодом було вирішено почати польоти у Лондон-Лутон. У кінці жовтня стартували рейси у Вільнюс та Братиславу, в середині грудня – у Франкфурт-Хан, а з 3 березня 2019 року почне виконувати рейси у Копенгаген.

Фото: прес-служба львівського аеропорту

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Львівський ОХМАТДИТ отримав нове обладнання
Олесь ТЯГАЙ
Львівський ОХМАТДИТ отримав нове обладнання

Разом зі своїми покупцями мережа «АТБ» зібрала кошти на придбання комплектів гнучкого контуру пацієнта. 15 лютого...

П’ять кроків до нової медицини
Олександр КОВАЛЬ
П’ять кроків до нової медицини

Як змінюється українська система охорони здоров’я З-посеред багатьох реформ є одна, яка стосується кожного українсько...

Безкоштовні газові лічильники та нові норми споживання
Марія САВЧЕНКО
Безкоштовні газові лічильники та нові норми споживання

Якими бачить методи боротьби із «космічними» квитанціями Кабінет Міністрів України. Встановити лічильники за рахунок ...

«АТБ» продовжує тестувати якість товарів на полиці
Анастасія ПИЖ
«АТБ» продовжує тестувати якість товарів на полиці

Мережа проходить аудит поважної міжнародної компанії щодо відповідності вимогам стандарту ISO 22000:2005 Корпорац...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...