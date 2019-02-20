Wizz Air у літньому сезоні збільшить кількість рейсів зі Львова

Авіакомпанія Wizz Air у новому літньому сезоні суттєво змінює частотність на чотирьох напрямках. Перевізник буде виконувати 30 рейсів у тиждень з/до Міжнародного аеропорту «Львів» ім. Данила Галицького у 10 напрямках. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі аеропорту.

Згідно з повідомленням, кількість рейсів буде збільшено у: Братиславу – з 2 до 3; Гданськ – з 2 до 4; Берлін – з 2 до 4 та Вроцлав – з 3 до 5.

Нагадаємо, угорський лоукост-перевізник WIZZ AIR відновив свою роботу у МА «Львів» ім. Данила Галицького усередині 2017 році, відкривши рейси у Вроцлав та Берлін.

У березні 2018 року було додано ще три: у Дортмунд, Гданськ та Катовіце. Згодом було вирішено почати польоти у Лондон-Лутон. У кінці жовтня стартували рейси у Вільнюс та Братиславу, в середині грудня – у Франкфурт-Хан, а з 3 березня 2019 року почне виконувати рейси у Копенгаген.

Фото: прес-служба львівського аеропорту