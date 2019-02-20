ОСТАННІ НОВИНИ

В Україні заборонили 19 пропагандистських книг із Росії. Перелік

Наталя Дуляба

|

Товариствам «Дресс Шоу», «Ельга-Україна», «Перо»  та «Форс Україна» відмовили у наданні дозволів на ввезення з Росії 19 книжок, у яких присутні ознаки пропаганди держави-агресора. Про це повідомляє Українська правда, передає Львівський портал.

 

Відмову надали на підставі висновків експертної ради Держкомтелерадіо з питань аналізу та оцінки видавничої продукції щодо віднесення її до такої, яка не дозволена до розповсюдження на території України.

Ознаки пропаганди держави-агресора знайдено у кількох книгах московського видавництва «Альпина Паблишер». Зокрема, не буде розповсюджуватися в Україні книга бізнес-консультанта Сергія Бехтерева «Как работать в рабочее время: правила победы над офисным хаосом», оскільки вона побудована на прикладах роботи владних структур РФ.

Не надано дозвіл на ввезення книги Ігоря Намаконова «Кроссфит мозга: Как подготовить себя к решению нестандартных задач», у якій «як мантра повторюються слова “Россия удивительная и удивляющая страна, а мы, ее граждане, удивительные люди”».

Не дано дозвіл на ввезення книги журналістки московських глянцевих видань Ніно Біліходзе «Грузинская кухня: любовь на вкус» (ТОВ «Ексмо»): у ній використано коментарі відомих росіян, внесених Мінкультом України до переліку осіб, що створюють загрозу національній безпеці.

Також не розповсюджуватимуть в Україні книгу Наталії Малиновської «Записки практикующей ведьмы» (видавництво «АСТ»), передмова до якої рекламує російські телеканали, задіяні в гібридній війні проти України.

Не ввезуть в Україну й низку дитячих книжок та книги авторів радянської доби, в оформленні яких використано комуністичну символіку й символіку держави-агресора.

Також у книгарнях не з’явиться книга Мартіна Догерті «Мир викингов. Повседневная жизнь Детей Одина» (видавництво «Эксмо»). На думку експертів, у ній фальсифікують історичні факти, а культурні пам’ятки доби Київської Русі називають російськими. Держкометелерадіо теж зазначає, що цей автор укладав книги про зброю російського «спецназу».

Зазначимо, із травня 2017 року Держкомтелерадіо видав уже 2 382 відмови у видачі дозволів. Зокрема, 150 відмов стосувалося 650 500 примірників видань антиукраїнського змісту, один дозвіл анульовано. Ще 2 232 відмови надано через неповний пакет документів, необхідних для одержання дозволу, або недостовірні відомості в документах.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Львівський ОХМАТДИТ отримав нове обладнання
Олесь ТЯГАЙ
Львівський ОХМАТДИТ отримав нове обладнання

Разом зі своїми покупцями мережа «АТБ» зібрала кошти на придбання комплектів гнучкого контуру пацієнта. 15 лютого...

П’ять кроків до нової медицини
Олександр КОВАЛЬ
П’ять кроків до нової медицини

Як змінюється українська система охорони здоров’я З-посеред багатьох реформ є одна, яка стосується кожного українсько...

Безкоштовні газові лічильники та нові норми споживання
Марія САВЧЕНКО
Безкоштовні газові лічильники та нові норми споживання

Якими бачить методи боротьби із «космічними» квитанціями Кабінет Міністрів України. Встановити лічильники за рахунок ...

«АТБ» продовжує тестувати якість товарів на полиці
Анастасія ПИЖ
«АТБ» продовжує тестувати якість товарів на полиці

Мережа проходить аудит поважної міжнародної компанії щодо відповідності вимогам стандарту ISO 22000:2005 Корпорац...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...