В Україні заборонили 19 пропагандистських книг із Росії. Перелік

Товариствам «Дресс Шоу», «Ельга-Україна», «Перо» та «Форс Україна» відмовили у наданні дозволів на ввезення з Росії 19 книжок, у яких присутні ознаки пропаганди держави-агресора. Про це повідомляє Українська правда, передає Львівський портал.

Відмову надали на підставі висновків експертної ради Держкомтелерадіо з питань аналізу та оцінки видавничої продукції щодо віднесення її до такої, яка не дозволена до розповсюдження на території України.

Ознаки пропаганди держави-агресора знайдено у кількох книгах московського видавництва «Альпина Паблишер». Зокрема, не буде розповсюджуватися в Україні книга бізнес-консультанта Сергія Бехтерева «Как работать в рабочее время: правила победы над офисным хаосом», оскільки вона побудована на прикладах роботи владних структур РФ.

Не надано дозвіл на ввезення книги Ігоря Намаконова «Кроссфит мозга: Как подготовить себя к решению нестандартных задач», у якій «як мантра повторюються слова “Россия удивительная и удивляющая страна, а мы, ее граждане, удивительные люди”».

Не дано дозвіл на ввезення книги журналістки московських глянцевих видань Ніно Біліходзе «Грузинская кухня: любовь на вкус» (ТОВ «Ексмо»): у ній використано коментарі відомих росіян, внесених Мінкультом України до переліку осіб, що створюють загрозу національній безпеці.

Також не розповсюджуватимуть в Україні книгу Наталії Малиновської «Записки практикующей ведьмы» (видавництво «АСТ»), передмова до якої рекламує російські телеканали, задіяні в гібридній війні проти України.

Не ввезуть в Україну й низку дитячих книжок та книги авторів радянської доби, в оформленні яких використано комуністичну символіку й символіку держави-агресора.

Також у книгарнях не з’явиться книга Мартіна Догерті «Мир викингов. Повседневная жизнь Детей Одина» (видавництво «Эксмо»). На думку експертів, у ній фальсифікують історичні факти, а культурні пам’ятки доби Київської Русі називають російськими. Держкометелерадіо теж зазначає, що цей автор укладав книги про зброю російського «спецназу».

Зазначимо, із травня 2017 року Держкомтелерадіо видав уже 2 382 відмови у видачі дозволів. Зокрема, 150 відмов стосувалося 650 500 примірників видань антиукраїнського змісту, один дозвіл анульовано. Ще 2 232 відмови надано через неповний пакет документів, необхідних для одержання дозволу, або недостовірні відомості в документах.