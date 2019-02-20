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У пологовому відділенні Бродівської лікарні народилася перша дитина

Андріяна Баланда

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У новому пологовому відділенні Бродівської центральної районної лікарні народилася перша дитина. Хлопчик вагою 3850 гр, зростом – 54 см з’явився на світ у вівторок, 19 лютого. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської облради.

 

За даними відомства, щасливими батьками новонародженого є сім`я Сервило із села Накваша.

Як стверджують медпрацівники, це дуже гарний знак, що першим у стінах нещодавно відкритого після реконструкції пологового відділення народився саме хлопець.

Нагадаємо, 12 лютого у Бродівській центральній районній лікарні урочисто відкрили після реконструкції пологове відділення, яке закрили на капітальний ремонт ще у 2011 році.

Сучасне пологове відділення Бродівської ЦРЛ розраховане на 30 ліжок.

Із 2017 року в реконструкцію пологового відділення інвестовано понад 30 млн грн з обласного, районного, державного бюджетів.

Фото: ЛОР

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