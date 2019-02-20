У Львові покажуть міжнародну виставку безпредметного мистецтва

У п’ятницю, 22 лютого, о 17.00 год в галереї «Дзиґа» відкриють виставку безпредметного мистецтва «The World of Icons». Організатори представлять роботи 31 художника з Європи, США, Австралії та України, які працюють з безпредметним мистецтвом та його сучасними напрямками. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міськради.

Відкриватимуть виставку українські митці: Мирослав Вайда, Сергій Попов, Олена Домбровська.

«The World of Icons» — виставка-підсумок міжнародного проекту «Icons», який відбувався протягом всього 2018 року у виставковому просторі Музею М. Булгакова у Києві.

У межах проекту «Icons» автори намагались знайти відповіді на поставлене кураторами питання: чи може існувати образ у творах безпредметного мистецтва, якщо в таких творах він постає лише у своїй долінгвістичній формі? Чи може нефігуративне мистецтво бути формою естетичного освоєння світу та почуттів або бути формою мислення у світі абстрактних категорій?

Щомісяця митці, підсумовуючи свої роздуми, створювали нову експозицію в лабораторному просторі музею Михайла Булгакова.

Виставку безпредметного мистецтва у Львові «The World of Icons» організовують KNO | Kyiv Non Objective спільно з Мистецьким об’єднанням Дзиґа.

У виставці братимуть участь художники: Дон Вуазін, Деб Ковелл, Тіберій Сільваші, Олена Домбровська, Біллі Ґрюнер, Кайл Дженкінс, Вахіда Ажарі, Бадрі Ґубіанурі, Пітер Холм, Кевін Фінклеа, Лінда Артс, Сара Кейгері, Беверлі Раутенберг, Генрієтта Вант Хуг, Лі Трінчере, Метт Фейлд, Дольф Верлінден, Іво Рінге, Міхал Мізіак, Ольга Заброн, Марінда Вандехейде, Сергій Попов, Турі Сіметі, Теймур Даімі, Іван Де Меніс, Джордж Міртенс, Вернер Віндіш, Мирослав Вайда, Річард ван дер Аа, Імке ван Дейк та Гуідо Вінклер.

Фото: ЛМР