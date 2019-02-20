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Прокуратура вимагає жорсткішого покарання для вбивці та ґвалтівника бабусі

Соломія Григор'єва

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На Львівщині засудили вбивцю та ґвалтівника одинокої пенсіонерки на 15 років, проте місцева прокуратура оскаржуватиме такий вирок. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури Львівської області.

 

Самбірською місцевою прокуратурою підтримувалось публічне обвинувачення у суді стосовно 29-річного жителя села Конюшки-Тулиголівські, який підозрювався у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.187 КК України (розбій), ч.4 ст.152 КК України (зґвалтування), п.6, п.10 ч.2 ст.115 КК України (умисне вбивство).

Нагадаємо, що інцидент стався 28 грудня 2017 року у будинку пенсіонерки. Не раз судимий зловмисник проник до житла потерпілої з метою викрадення грошових коштів. Проте, крім розбою, побив та зґвалтував стареньку. При цьому, викрав 33 тис грн.

Вироком Самбірського міськрайонного суду Львівської області йому призначено йому покарання у вигляді позбавлення волі на строк 15 років з конфіскацією всього майна, що належить йому на праві приватної власності. Проте, прокуратура вважає такий вирок надто м’яким, а відтак, оскаржуватиме у апеляційному порядку.

Зазначимо, що до набрання вироком законної сили засуджений перебуватиме у «Львівській установі виконання покарань №19».

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