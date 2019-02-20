Прокуратура вимагає жорсткішого покарання для вбивці та ґвалтівника бабусі

На Львівщині засудили вбивцю та ґвалтівника одинокої пенсіонерки на 15 років, проте місцева прокуратура оскаржуватиме такий вирок. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури Львівської області.

Самбірською місцевою прокуратурою підтримувалось публічне обвинувачення у суді стосовно 29-річного жителя села Конюшки-Тулиголівські, який підозрювався у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.187 КК України (розбій), ч.4 ст.152 КК України (зґвалтування), п.6, п.10 ч.2 ст.115 КК України (умисне вбивство).

Нагадаємо, що інцидент стався 28 грудня 2017 року у будинку пенсіонерки. Не раз судимий зловмисник проник до житла потерпілої з метою викрадення грошових коштів. Проте, крім розбою, побив та зґвалтував стареньку. При цьому, викрав 33 тис грн.

Вироком Самбірського міськрайонного суду Львівської області йому призначено йому покарання у вигляді позбавлення волі на строк 15 років з конфіскацією всього майна, що належить йому на праві приватної власності. Проте, прокуратура вважає такий вирок надто м’яким, а відтак, оскаржуватиме у апеляційному порядку.

Зазначимо, що до набрання вироком законної сили засуджений перебуватиме у «Львівській установі виконання покарань №19».