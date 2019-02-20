На Львівщині 17-річний хлопець «обчистив» будинок

На Самбірщині поліцейські викрили неповнолітнього, причетного до крадіжки з будинку односільчанки. Хлопцю загрожує до шести років позбавлення волі. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

В Самбірський відділ поліції 17 лютого звернулася 39-річна місцева мешканка. Жінка повідомила, що в одному із сіл району в її будинок проник невідомий та викрав майно

Як встановили правоохоронці, до скоєння крадіжки причетний 17-річний односільчанин потерпілої. Зловмисник проник у будинок розбивши скло на вхідних дверях.

Відкрите кримінальне провадження за ч.3 ст.185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Покарання, передбачене статтею, – позбавлення волі від трьох до шести років позбавлення волі.

Триває досудове розслідування, встановлюються обставини події.