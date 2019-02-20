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Минулої доби на Львівщині горіли дві автівки

Вероніка Рой

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Упродовж минулої доби на Львівщині горіли два автомобілі. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДСНС у Львівській області.

 

Так, 19 лютого о 11:12 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу в автомобілі «ВАЗ 2106» в м. Сколе на вул. Братів Вільшинських.  Рятувальники оперативно ліквідували пожежу й запобігли згоранню автівки. Пожежу локалізовано о 11:21, ліквідовано о 11:21. Вогнем пошкоджено моторний відсік автомобіля.

Окрім цього, 20 лютого о 02:08 рятувальники отримали повідомлення про пожежу на автодорозі Львів – Шегині поблизу с. Бар Городоцького району в автомобілі «ПЕЖО 206».  Пожежу локалізовано о 02:38, ліквідовано о 02:45. Вогнем знищено автомобіль.

Причини виникнення пожеж встановлюються. Внаслідок пожеж ніхто не постраждав.

Фото: ДСНС

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