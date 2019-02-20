Минулої доби на Львівщині горіли дві автівки

Упродовж минулої доби на Львівщині горіли два автомобілі. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДСНС у Львівській області.

Так, 19 лютого о 11:12 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу в автомобілі «ВАЗ 2106» в м. Сколе на вул. Братів Вільшинських. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу й запобігли згоранню автівки. Пожежу локалізовано о 11:21, ліквідовано о 11:21. Вогнем пошкоджено моторний відсік автомобіля.

Окрім цього, 20 лютого о 02:08 рятувальники отримали повідомлення про пожежу на автодорозі Львів – Шегині поблизу с. Бар Городоцького району в автомобілі «ПЕЖО 206». Пожежу локалізовано о 02:38, ліквідовано о 02:45. Вогнем знищено автомобіль.

Причини виникнення пожеж встановлюються. Внаслідок пожеж ніхто не постраждав.

Фото: ДСНС