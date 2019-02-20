Мерія жаліється, що «Львівобленерго» розрило по місту 27 ям і залишило їх незамощеними

На території міста є 27 розриттів незамощених після робіт на електричних мережах. У зв’язку з цим мерія скерувала лист ПАТ «Львівобленерго» щодо відновлення благоустрою. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міськради.

Зокрема розриття, де порушені терміни відновлення благоустрою після аварійних робіт на мережах ПАТ «Львівобленерго» є:

Галицький район: вул. Шота Руставелі, 18, вул. Під Дубом, 7а, вул. Кирила і Мефодія, 17а.

Залізничний район: вул. Виговського, 34 — вул. Кричевського, вул. Патона, 2, вул. Городоцька, 299, вул. Вигоди, 54.

Личаківський район: вул. Некрасова, 56, вул. Ніжинська, 29а, вул. Дорога Кривчицька, 69, вул. Тракт Глинянський, 68, вул. Погулянка, 12б, вул. К. Левицького, 95.

Сихівський район: вул. Драгана, 17, вул. Драгана, 32−34, пр. Червоної Калини, 68а, вул. Зубрівська, 25а, вул. Зелена, 275, вул. Литовська, 13а.

Франківський район: вул. Чупринки — вул. Моршинська, вул. Куликівська, 40, вул. Куликівська, 43, вул. Кулинківська, 45, вул. Богуна, 15.

Шевченківський район: вул. Мазепи, 15.

«Така ситуація є неприпустимою, оскільки є норми закону, є правила благоустрою, які регулюють дане питання і зобов’язують організацію, яка виконує роботи, в цьому випадку ПАТ «Львівобленерго», вчасно, у вказані терміни, все замощувати. Ці аварійні розриття мали б бути замощені у 10-ти денний термін. Згідно з правилами благоустрою, якщо це зимовий період, то дозволяється замощувати щебенем, якщо це літній період, то впродовж 10-ти днів потрібно і защебнити і заасфальтувати», — розповіла директорка департаменту житлового господарства та інфраструктури ЛМР Ірина Маруняк.

Фото: ЛМР