ОСТАННІ НОВИНИ

Мерія жаліється, що «Львівобленерго» розрило по місту 27 ям і залишило їх незамощеними

Соломія Григор'єва

|

На території міста є 27 розриттів незамощених після робіт на електричних мережах. У зв’язку з цим мерія скерувала лист ПАТ «Львівобленерго» щодо відновлення благоустрою. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міськради.

 

Зокрема розриття, де порушені терміни відновлення благоустрою після аварійних робіт на мережах ПАТ «Львівобленерго» є:

  • Галицький район: вул. Шота Руставелі, 18, вул. Під Дубом, 7а, вул. Кирила і Мефодія, 17а.
  • Залізничний район: вул. Виговського, 34 — вул. Кричевського, вул. Патона, 2, вул. Городоцька, 299, вул. Вигоди, 54.
  • Личаківський район: вул. Некрасова, 56, вул. Ніжинська, 29а, вул. Дорога Кривчицька, 69, вул. Тракт Глинянський, 68, вул. Погулянка, 12б, вул. К. Левицького, 95.
  • Сихівський район: вул. Драгана, 17, вул. Драгана, 32−34, пр. Червоної Калини, 68а, вул. Зубрівська, 25а, вул. Зелена, 275, вул. Литовська, 13а.
  • Франківський район: вул. Чупринки — вул. Моршинська, вул. Куликівська, 40, вул. Куликівська, 43, вул. Кулинківська, 45, вул. Богуна, 15.
  • Шевченківський район: вул. Мазепи, 15.

«Така ситуація є неприпустимою, оскільки є норми закону, є правила благоустрою, які регулюють дане питання і зобов’язують організацію, яка виконує роботи, в цьому випадку ПАТ «Львівобленерго», вчасно, у вказані терміни, все замощувати. Ці аварійні розриття мали б бути замощені у 10-ти денний термін. Згідно з правилами благоустрою, якщо це зимовий період, то дозволяється замощувати щебенем, якщо це літній період, то впродовж 10-ти днів потрібно і защебнити і заасфальтувати», — розповіла директорка департаменту житлового господарства та інфраструктури ЛМР Ірина Маруняк.

Фото: ЛМР

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Довіра до «АТБ»: із чого вона складається… 
Анастасія ПИЖ
Довіра до «АТБ»: із чого вона складається… 

Найпотужніша національна мережа продовольчих магазинів будує із львів’янами чесні стосунки, вважаючи, що ціна є фактором...

Львівський ОХМАТДИТ отримав нове обладнання
Олесь ТЯГАЙ
Львівський ОХМАТДИТ отримав нове обладнання

Разом зі своїми покупцями мережа «АТБ» зібрала кошти на придбання комплектів гнучкого контуру пацієнта. 15 лютого...

П’ять кроків до нової медицини
Олександр КОВАЛЬ
П’ять кроків до нової медицини

Як змінюється українська система охорони здоров’я З-посеред багатьох реформ є одна, яка стосується кожного українсько...

Безкоштовні газові лічильники та нові норми споживання
Марія САВЧЕНКО
Безкоштовні газові лічильники та нові норми споживання

Якими бачить методи боротьби із «космічними» квитанціями Кабінет Міністрів України. Встановити лічильники за рахунок ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...