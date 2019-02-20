Львівським вчителям розкажуть, як привити дітям любов до Біблії

Римо-католицька парафія у Львові запрошує вчителів та катехитів на курс «Як прив’язати дітям любов до Біблії?». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Парафія св. Йоана Павла ІІ запрошує львівських вчителів та катехитів на короткий курс «Як прив’язати дітям любов до Біблії?». Курс відбудеться 22 лютого о 19.00 год. у каплиці в Сокільниках (вул. Стрийська, 6, перша зупинка за автовокзалом у напрямку «Ашану»).

Участь — безкоштовна.

Контактна особа — о. Григорій Драус, тел.: 097 517 06 42.