Львів’яни вшанували пам'ять Героїв Небесної Сотні

Сьогодні, 20 лютого, українці вшановують 5-ту річницю подій Революції Гідності. З цієї нагоди у Львові відбулися заходи вшанування новітніх Героїв України. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Зокрема, представники влади, громадськість, родини Героїв Небесної Сотні поклали квіти та лампадки до могил Героїв, що загинули під час Революції Гідності, генерала Сергія Кульчицького, полковника Андрія Соколенка та борців за волю України на полі почесних поховань № 67 Личаківського кладовища. Всі присутні виконали Державний Гімн України, а згодом духівництво провело чин екуменічної панахиди за загиблими Героями.

Після того біля пам’ятника Тарасу Шевченку діти тримали понад 100 портретів Героїв Небесної Сотні і присутні поіменно згадали 21 Героя з Львівщини.

Загиблих вшанували хвилиною мовчання. Також мешканці Львівщини запалили лампадки, розкладені на площі у вигляді ангела.

Фото: ЛОДА