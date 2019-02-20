ОСТАННІ НОВИНИ

Львів’яни вшанували пам'ять Героїв Небесної Сотні

Соломія Григор'єва

|

Сьогодні, 20 лютого, українці вшановують 5-ту річницю подій Революції Гідності. З цієї нагоди у Львові відбулися заходи вшанування новітніх Героїв України. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

 

Зокрема, представники влади, громадськість, родини Героїв Небесної Сотні поклали квіти та лампадки до могил Героїв, що загинули під час Революції Гідності, генерала Сергія  Кульчицького, полковника Андрія Соколенка та борців за волю України на полі почесних поховань № 67 Личаківського кладовища. Всі присутні виконали Державний Гімн України, а згодом духівництво провело чин екуменічної панахиди за загиблими Героями.

Після того біля пам’ятника Тарасу Шевченку діти тримали понад 100 портретів Героїв Небесної Сотні і присутні поіменно згадали 21 Героя з Львівщини.

Загиблих вшанували хвилиною мовчання. Також мешканці Львівщини запалили лампадки, розкладені на площі у вигляді ангела.

Фото: ЛОДА

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Довіра до «АТБ»: із чого вона складається… 
Анастасія ПИЖ
Довіра до «АТБ»: із чого вона складається… 

Найпотужніша національна мережа продовольчих магазинів будує із львів’янами чесні стосунки, вважаючи, що ціна є фактором...

Львівський ОХМАТДИТ отримав нове обладнання
Олесь ТЯГАЙ
Львівський ОХМАТДИТ отримав нове обладнання

Разом зі своїми покупцями мережа «АТБ» зібрала кошти на придбання комплектів гнучкого контуру пацієнта. 15 лютого...

П’ять кроків до нової медицини
Олександр КОВАЛЬ
П’ять кроків до нової медицини

Як змінюється українська система охорони здоров’я З-посеред багатьох реформ є одна, яка стосується кожного українсько...

Безкоштовні газові лічильники та нові норми споживання
Марія САВЧЕНКО
Безкоштовні газові лічильники та нові норми споживання

Якими бачить методи боротьби із «космічними» квитанціями Кабінет Міністрів України. Встановити лічильники за рахунок ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...