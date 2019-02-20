Львів’ян запрошують долучитись до вшанування пам'яті Героїв Небесної Сотні

Сьогодні, 20 лютого, о 17.00 біля пам’ятника Тарасу Шевченку вшанують пам’ять Героїв Небесної Сотні. Небайдужих просять долучитись до заходу. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Під час акції діти триматимуть понад 100 портретів Героїв і присутні поіменно згадають кожного загиблого з Львівщини.

«Наш святий обов’язок – пам’ятати про жертовність молодих чоловіків, що віддали своє життя за Україну. З Львівщини загинув 21 Герой, і у ці дні важливо гідно вшанувати кожного. Хай пам’ять всіх невинно убитих згуртує нас, особливо молодь, дасть нам силу та волю, мудрість і наснагу для зміцнення власної держави на власній землі», – зазначив директор департаменту внутрішньої та інформаційної політики ЛОДА Андрій Ковальський.

У межах заходу присутні також запалять лампадки, розкладені на площі у вигляді ангела.