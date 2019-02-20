Львів отримав відзнаку від Конгресу місцевих і регіональних влад Ради Європи

Львів отримав відзнаку «12 зірок» від Конгресу місцевих і регіональних влад Ради Європи. Ця нагорода присвоюється містам, які демонструють значні досягнення місцевої влади у залученні громади до розвитку місцевої демократії та приєднуються до Європейського тижня місцевої демократії. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міськради.

Представники Ради Європи особливо відзначили досвід Львова у впровадженні Громадського бюджету.

Нагадаємо, 15 – 21 жовтня 2018 року в Львові вперше провели Європейський тиждень місцевої демократії. Комунікативні заходи, дискусії та зустрічі в рамках Тижня охопили понад 1000 молодих людей. Представники Львівської міської ради та депутатського корпусу відвідали факультет управління фінансами та бізнесу ЛНУ імені Івана Франка, Український Католицький Університет, юридичний факультет ЛНУ імені Івана Франка, Інститут гуманітарних та соціальних наук НУ «Львівська політехніка», Інститут права та психології НУ «Львівська політехніка». Студентам розповіли, як за допомогою інструментів громадської участі, серед яких петиції та Громадський бюджет, можна реально впливати на життя міста Львова. Молоді презентували новий Статут територіальної громади міста Львова, який вже біля року регламентує життя міста.

Однією з ключових подій також стала Перша молодіжна сесія міської ради Львова, яка відбулася 18 жовтня у великій сесійній залі ЛМР. До участі в ній було залучено молодіжних лідерів, представників студентського самоврядування міста та охочих, які заповнили відповідну аплікаційну форму. Вся процедура події відповідала регламенту сесії Львівської міської ради. Результатом роботи Першої молодіжної сесії став напрацьований План дій з молодіжної політики міста.

Довідка

Європейський тиждень місцевої демократії — щорічна подія серед держав-членів Ради Європи, в рамках якої місцеві органи влади проводять різноманітні заходи, спрямовані на поглиблення діалогу з громадою та її залучення до управлінських процесів на місцях.