Цієї п’ятниці та суботи гандбольна «Галичанка» приймає у Львові «Реал». Вхід на поєдинки вільний. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГК «Галичанка».

Цієї п’ятниці та суботи – 22-23 лютого, львівська «Галичанка» в межах дев’ятого туру чемпіонату України жіночої гандбольної Суперліги сезону 2018/2019 прийматиме на домашньому майданчику миколаївський «Реал». «Реал» – один з основних суперників «Галичанки», тож ігри обіцяють бути видовищними.

Матчі проходитимуть у спорткомплексі ЛНУ ім. І. Франка (вул. М.Черемшини, 31). Початок ігор: 22 лютого (п’ятниця) о 17:30, 23 лютого (субота) – об 11:00. Вхід – вільний.

Нагадаємо, що після 8-ми турів «Галичанка» очолює турнірну таблицю Суперліги, випереджаючи найближчого переслідувача – ужгородські «Карпати» на 5 очок.

Додамо, що дев’ятий тур буде передостаннім на першому етапі чемпіонату України. Після 10-го туру команди поділяться на дві групи. Перші три команди турнірної таблиці сформують групу «А». У групу «Б» потраплять команди, які посіли 4-6 місця за результами першого етапу. На другому етапі команди проведуть ще три тури (з 11 по 13).

Якщо після завершення 13 турів (26 ігор) різниця в очках між командами, що зайняли 1-е та 2-е місця, становитиме 5 очок та менше, то для визначення чемпіона України між ними відбудеться серія ігор до двох перемог за системою «плей-офф».

Між командами, що зайняли 3-є та 4-е місця, після завершення 26 ігор проведуть серію ігор до двох перемог по системі «плей-офф» для визначення бронзового призера.