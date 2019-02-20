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Чотири львівські школи закрили на карантин

Соломія Григор'єва

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У зв’язку з тим, що рівень захворюваності серед школярів на грип та ГРВ зберігається, було прийнято рішення призупинити навчальний процес у ще одному навчальному закладі міста. Відтак загалом навчальний процес є призупинений у 4-х школах та двох окремих класах, де рівень відсутності учнів вищий за 20%. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі мерії міста.

 

Призупинене навчання в СЗШ № 36 та у 2-А класі ліцею ім. Івана Пулюя з 21 лютого до 22 лютого (включно).

Нагадаємо, раніше до 22 лютого (включно) було призупинено навчання у СЗШ № 63, у ЗЗСО № 87 ім. Ірини Калинець та 1-Б класі СЗШ № 48.

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