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Знижують ризик раку та допомагають берегти здоров’я серця: чому корисно їсти яблука?

Вероніка Рой

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В.о міністра охорони здоров’я України розповіла, чому яблука потрібно їсти щодня, та яку користь вони приносять нашому здоров’ю. Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

 

Отож, за її словами, яблука потрібно їсти щодні, бо:

  • Яблука містять пектин — розчинну клітковину. В одному яблуку середнього розміру міститься п’ята частина денної норми клітковини. Бактерії, що живуть в нашому кишківнику, утворюють з клітковини жирні кислоти з коротким ланцюгом та незамінні амінокислоти, що нам необхідні.

Щодо вітаміну C, то їх в одному яблуку не так багато — десята частина денної норми. Але ж хто зупиняється і з’їдає лише одне яблуко.

  • Яблучна яскрава шкірка — це джерело флавоноїдів, сполук, які мають антиоксидантну дію. Дослідження показали, що споживання яблук та інших яскравих продуктів на чверть знижує ризик раку підшлункової залози.
  • Окрім цього метааналіз про споживання яблук та ризику різних видів раку показав, що яблука допомагають знизити ризики раку легень, а також колоректального раку, молочної залози та шлунково-кишкового тракту.
  • Поліфеноли яблук також зменшують прояви астми, хвороби Альцгеймера, а клітковина стає на заваді атеросклерозу і запобігає коливанню рівня цукру.
  • Яблука в раціоні щодня зменшує ризики появи діабету 2 типу. В одному 9-річному дослідженні було виявлено, що споживання одного або кількох яблук на день зменшувало ці ризики на 28%, у порівнянні з людьми, що не вживали яблук взагалі.
  • Яблука допомагають берегти здоров’я серця та судин. До прикладу, регулярне споживання свіжих яблук сприяє зниженню рівня тригліцеридів і ліпопротеїнів низької щільності («поганого» холестерину), але не яблучного соку. Зокрема споживання яблук зменшує ризики інсульту.
  • Яблука запобігають переїданню та допомагають тримати в нормі вагу. Клітковина в них зберігає тривалий ефект насичення. Водночас дослідники виявили, що регулярне споживання багатих на клітковину та з низьким глікемічним індексом фруктів, особливо яблук, пов’язано з найменшою часткою збільшення ваги з часом.

«Щоби яблука були максимально корисними, їх треба їсти в свіжому вигляді, ретельно мити, але краще не чистити. Саме в шкірці багато клітковини та поліфенолів. Водночас не варто боятися пестицидів — на яблуках вже не самі пестициди, а їхні залишки, бо пестициди швидко руйнуються на сонці. Цього достатньо, щоби зменшити їх кількість», – додає Уляна Супрун.

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