Знижують ризик раку та допомагають берегти здоров’я серця: чому корисно їсти яблука?

В.о міністра охорони здоров’я України розповіла, чому яблука потрібно їсти щодня, та яку користь вони приносять нашому здоров’ю. Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

Отож, за її словами, яблука потрібно їсти щодні, бо:

Яблука містять пектин — розчинну клітковину. В одному яблуку середнього розміру міститься п’ята частина денної норми клітковини. Бактерії, що живуть в нашому кишківнику, утворюють з клітковини жирні кислоти з коротким ланцюгом та незамінні амінокислоти, що нам необхідні.

Щодо вітаміну C, то їх в одному яблуку не так багато — десята частина денної норми. Але ж хто зупиняється і з’їдає лише одне яблуко.

Яблучна яскрава шкірка — це джерело флавоноїдів, сполук, які мають антиоксидантну дію. Дослідження показали, що споживання яблук та інших яскравих продуктів на чверть знижує ризик раку підшлункової залози.

Окрім цього метааналіз про споживання яблук та ризику різних видів раку показав, що яблука допомагають знизити ризики раку легень, а також колоректального раку, молочної залози та шлунково-кишкового тракту.

Поліфеноли яблук також зменшують прояви астми, хвороби Альцгеймера, а клітковина стає на заваді атеросклерозу і запобігає коливанню рівня цукру.

Яблука в раціоні щодня зменшує ризики появи діабету 2 типу. В одному 9-річному дослідженні було виявлено, що споживання одного або кількох яблук на день зменшувало ці ризики на 28%, у порівнянні з людьми, що не вживали яблук взагалі.

Яблука допомагають берегти здоров’я серця та судин. До прикладу, регулярне споживання свіжих яблук сприяє зниженню рівня тригліцеридів і ліпопротеїнів низької щільності («поганого» холестерину), але не яблучного соку. Зокрема споживання яблук зменшує ризики інсульту.

Яблука запобігають переїданню та допомагають тримати в нормі вагу. Клітковина в них зберігає тривалий ефект насичення. Водночас дослідники виявили, що регулярне споживання багатих на клітковину та з низьким глікемічним індексом фруктів, особливо яблук, пов’язано з найменшою часткою збільшення ваги з часом.

«Щоби яблука були максимально корисними, їх треба їсти в свіжому вигляді, ретельно мити, але краще не чистити. Саме в шкірці багато клітковини та поліфенолів. Водночас не варто боятися пестицидів — на яблуках вже не самі пестициди, а їхні залишки, бо пестициди швидко руйнуються на сонці. Цього достатньо, щоби зменшити їх кількість», – додає Уляна Супрун.