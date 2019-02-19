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Визначилися із датою проведення фестивалю «Зашків»

Андрій Котенський

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На Львівщині стартувала підготовка до молодіжного патріотичного фестивалю «Зашків». Цьогоріч захід відбудеться 14-16 червня та розпочнеться із розгортання наметового містечка та обласного квесту. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛОДА.

 

У програмі фестивалю у 2019 році передбачена чимала кількість локацій та тематичних майстер-класів.

Новинкою фестивалю стане зустрічі із відомими людьми Львівщини та численні показові виступи громадських організацій. До фестивалю заплановано залучити делегації із районів області та досягнути основну мету фестивалю – популяризація постаті Євгена Коновальця через інтелектуальні, творчі, спортивні та інші заходи в межах піврічної підготовки до проекту.

Як відомо, цього року відбудеться уже тринадцятий молодіжний патріотичний фестиваль «Зашків – земля Героїв».

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