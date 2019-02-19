В Україні з’явилася професія трансплант-координатор

В Україні затвердили професію трансплант-координатор. Ці люди забезпечуватимуть зв’язок між усіма учасниками процесу трансплантації. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Міністерства охорони здоров’я України.

Також вони перевірятимуть та отримуватимуть згоди на донорство, вчасно та систематично оновлюватимуть інформацію у Єдиній державній системі трансплантації (ЄДІСТ), організовуватимуть оперативне та безпечне транспортування органів. Їхня робота матиме важливу психологічну складову, адже саме вони комунікуватимуть між донорами та їхніми родинами і реципієнтами, які очікують на трансплантацію.

Відповідно до закону про трансплантацію, трансплант-координатор повинен мати вищу освіту не нижче другого (магістерського) рівня у галузі охорони здоров’я, соціальної роботи чи соціальних та поведінкових наук.

«Трансплант-коордитанатори, як і єдина державна інформаційна система трансплантації, – це фундамент на якому розбудовується система трансплантації в Україні. Розробка ЄДІСТ виходить на фінішну пряму. Відтепер трансплант-координатори стали офіційною медичною професією в Україні. Міністерство охорони здоров’я рухається за планом. Це непростий і тривалий процес», – зазначив профільний заступник міністра Роман Ілик.

Ще на початку лютого МОЗ України на базі Запорізької медичної академії післядипломної освіти розпочало навчання медиків, які бажають стати трансплант-координаторами. В основі курсу – кращі настанови та практики з трансплантації ЄС, юридичні аспекти трансплантації в Україні, основні методи організації повного циклу трансплантації. Навчання є повністю безоплатним, понад 70% курсу – практика. Наступний курс стартує вже 5 березня. Деталі про курс та інформація щодо вступу за посиланням: https://goo.gl/NBnSFy.