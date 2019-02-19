У Пустомитівському районі водій Mitsubishi насмерть збив чоловіка

Вчора, 18 лютого, орієнтовно о 18:25 год. в одному зі сіл Пустомитівського району у ДТП загинув 51-річний чоловік. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікацій Нацполіції Львівщини.

Як попередньо встановили поліцейські, 74-річний водій автомобіля Mitsubishi наїхав на пішохода, 51-річного місцевого мешканця. Від отриманих травм він помер на місці події.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України. Покарання, передбачене санкцією статті – від трьох до восьми років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини події.

Фото: Ігор Зінкевич