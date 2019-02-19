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У мерії розповіли, як послуги у ЦНАПах можна отримати за спрощеною процедурою

Наталя Дуляба

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Усі послуги, які надають ЦНАПи, львів’яни можуть отримати за спрощеною процедурою. Для цього достатньо лише оновити свої дані у реєстрі територіальної громади, і вже на наступний візит не потрібно приносити з собою цілий пакет документів. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі міської ради Львова.

 

«Оновивши свої дані у реєстрі територіальної громади, вам не потрібно буде додатково замовляти довідки щодо вашої реєстрації місця проживання, ви за спрощеною процедурою зможете отримувати послуги з нарахування субсидій та матеріальної допомоги. Адже ваші дані вже будуть у реєстрі, тому адміністративні послуги ви будете отримувати за спрощеною процедурою та з мінімальними затратами часу», – пояснили у департаменті адміністративних послуг Львівської міськради.

Процедура оновлення даних виглядає так: мешканець приходить з відповідним пакетом документів у ЦНАП, реєструється у терміналі керування чергою та подає документи адміністратору.

Своєю чергою адміністратор заповнює дані про людину, і при наступному візиті у ЦНАП необхідна довідка формується одразу й дуже швидко, тобто мешканець не носить щоразу той пакет документів зі собою, а лише паспорт, оскільки з першого разу реєстр уже наповнено.

Окрім довідок, за спрощеною процедурою зареєстровані мешканці зможуть отримувати матеріальну допомогу, нарахування субсидій та інші послуги, які надає ЦНАП. Щоб внести дані в реєстр, потрібно звернутися у ЦНАП.

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