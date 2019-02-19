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У лютому троє львів’янок відзначили свої сто та більше років

Вероніка Рой

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В лютому троє львів’янок відзначили свої уродини: двом із них виповнилось по 101 році, та одній — 100 років. Про це повідомляє прес-служба Львівської міської ради з посилання на управління соціального захисту ЛМР.

 

Зокрема, 18-го лютого своє сторіччя відсвяткувала Гінда Ганна Михайлівна. А 15 лютого вітання з нагоди уродин приймали одразу дві львів’янки — Лідія Ященко та Євгенія Краско. Їм обом цього дня виповнилось по 101 році. Усім ювілярам вручили матеріальну допомогу в розмірі 5 тисяч гривень.

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