У Львові відкрили пам’ятну дошку Герою Небесної сотні Устиму Голоднюку

У Львівському державному ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Крут, на Пасічній, 68, відбулося відкриття пам`ятної дошки Герою Небесної Сотні Устиму Голоднюку, передає кореспондент Львівського порталу.

Пам’ятну таблицю Герою України відкрили небайдужі львів’яни, батько Устима і його побратими. Опісля духовенство освятило таблицю.

«Щиро дякую, що запросили, за небайдужість. Ліцей багато зробив для Устима. Окрім фізичної, військової підготовки, він дав йому добру підготовку з навчання. Завдяки цьому Устим зміг вступити в інститут, де навчався… три роки. Хочу сказати ліцеїстам, що вони обрали дуже почесну професію – захищати Батьківщину. Бажаю вам міцного здоров’я, здійснення мрій і мирного неба над головою. І щоб ваша справа не пригодилась в бою – щоб не було війни», – сказав батько Устима, Володимир Голоднюк.

Товариші переповідають, що Устим Голоднюк був добрим і лагідним другом, життєрадісним і сильним духом. Був тим, хто ніколи не скаржиться на труднощі.

«Рабів до раю не пускають», – це були останні слова, які Устим написав на своїй сторінці в соцмережі.

Довідка

Устим Володимирович Голоднюк народився 12 серпня 1994 року у місті Збараж, Тернопільської області. Був громадським активістом Євромайдану, бійцем 38 сотні самооборони майдану. 30 листопада 2013 року був поранений, але одужавши знову повернувся на майдан. 20 лютого 2014 року загинув від рук снайпера, внаслідок вогнепального поранення в голову,

Устиму було присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» (21 листопада 2014 року, посмертно) — за громадянську мужність, патріотизм, героїчне відстоювання конституційних засад демократії, прав і свобод людини, самовіддане служіння Українському народу, виявлені під час Революції Гідності. Нагороду отримав батько Устима Володимир Голоднюк, 20 лютого 2015 року в річницю подій на вулиці Інститутській. «Золота Зірка» Устима Голоднюка зберігатиметься у його матері.

Медаль «За жертовність і любов до України» (УПЦ КП, червень 2015) (посмертно).

27 березня 2014 року 24 сесія Бережанської міської ради присвоїла звання «Почесний громадянин міста Бережани» (посмертно).

Фото: Андріяна Баланда