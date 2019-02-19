Скотомогильник, який розростається на Жовківщині, забруднює ґрунт, – екологи

На початку лютого екологи обстежили територію несанкціонованого скотомогильника у селі Боянець Жовківського району, який існує вже кілька років поспіль, та відібрали проби ґрунту для проведення лабораторних досліджень. Про це Львівському порталу повідомили у Держекоінспекції Львівщини.

«В ході обстеження виявлено, що на території Боянецької сільської ради спостерігається тенденція до збільшення захоронення тваринних рештків. Спеціалісти відділу інструментально-лабораторного контролю інспекції відібрали проби ґрунту на площі 120 кв м для проведення лабораторних досліджень. За результатами проведених аналізів виявлено перевищення у ґрунтах вмісту азоту амонійного відносно фону у 4,5 рази», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, влітку минулого року екологи вже перевіряли територію незаконного скотомогильника у селі Боянець. Тоді вони також наголошували, що довколишні землі є забрудненими. Після підрахунку розміру завданої шкоди довкіллю матеріали перевірки Держекоінспекція мала скерувати в правоохоронні органи.

Лише зараз Держекоінспекція повідомила, що минулорічне забруднення ґрунтів завдало шкоди довкіллю на 230 гривень 40 копійок.

Як повідомляв Львівський портал, скотомогильник біля села Боянець Жовківського району виявили у лютому 2017 року. Тоді його площа становила близько 3 га. Хоча екологи стверджують, що звалище фактично існує ще з літа 2016 року.

Згодом Держінспекція Львівщини оштрафувала голову Боянецької сільської ради за неліквідований скотомогильник. А на початку липня 2018 року активісти та екологи з’ясували, що всі відходи на території скотомогильника просто засипали піском.

І на початку лютого цього року активісти знову виявили «свіжий» скид тваринних решток у селі Боянець.

Додамо, що на території Жовківського району регулярно виявляють незаконні скиди тваринних решток. Як раніше розповідав Львівському порталу еколог Ігор Муравський, у деяких селах району місцеві мешканці, ведучи підприємницьку діяльність, продукують до 10 тонн тваринних відходів. І замість того, щоб їх законно утилізовувати на Укрветсанзаводі, рештки просто викидають у поля.

Фото: Ігор Муравський