Рейдери через суд хочуть отримати дозвіл на продаж арештованого майна Львівської макаронної фабрики

У четвер, 21 лютого, суд може скасувати арешт на майно Львівської макаронної фабрики, яку майже десять років тому визнали банкрутом, а також дозволити його подальший продаж. Про це Львівському порталу повідомив власник макаронної фабрики Євген Гнатув.

Ліквідатор Львівської макаронної фабрики Тарас Тарасенко звернувся у Франківський районний суд м. Львова (суддя Мартьянова С.М.) з проханням скасувати накладений раніше в межах кримінальної справи арешт на майно підприємства. Водночас він також звернувся у Господарський суд Львівської області (суддя Гутьєва В.В.) з клопотанням дозволити продаж цього майна.

«Очевидно, що банки не погоджують плани рейдерів на незаконний продаж майна, тому ліквідатор вирішив прикрити свої незаконні дії рішенням суду. Розгляд скарги суд ще не розпочинав, але у приватних розмовах Тарас Тарасенко вже впевнено стверджує, що питання зняття арешту з майна макаронної фабрики уже “вирішене”», – розповів Євген Гнатув.

На його думку, рейдери спеціально скоординували дії з обома судами, аби нарешті швидко отримати необхідні рішення для незаконного продажу майна макаронної фабрики.

«Рейдери координують роботу Франківського районного суду м. Львова у складі судді Мартьянової та Господарського суду Львівської області у складі головуючого судді Гутьєвої, оскільки засідання в обох справах “дивним чином” призначені на один і той же день – 21 лютого. І на обох засіданнях мають розглядатися питання, необхідні рейдерам для незаконного продажу майна Львівської макаронної фабрики», – додав Євген Гнатув.

Львівський портал розповідав про те, як рейдери ще з 2009 року намагаються забрати Львівську макаронну фабрику за схемами 90-х. Хто входить у такі злочинні угрупування, якими методами вони діють, а також що довелося пережити власнику підприємства Євгену Гнатуву, читайте за посиланням.