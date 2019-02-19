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На Львівщині судитимуть чоловіка, який керував авто без прав та намагався дати хабар поліцейським

Вероніка Рой

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На Львівщині судитимуть 28-річного жителя Сокальського, який керував авто без посвідчення водія та намагався дати поліцейським неправомірну вигоду. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури у Львівській області.

 

Повідомляється, що інцидент трапився цьогоріч наприкінці січня в смт. Жвирка. Підозрюваний, який керував автомобілем марки BMW X5 без посвідчення водія, порушив правила дорожнього руху та був зупинений працівниками поліції.

«Під час оформлення адміністративних матеріалів, зловмисник запропонував та надав поліцейським 3 тисяч гривень неправомірної вигоди. Правоохоронці від хабара відмовились, натомість, задокументували правопорушення», – розповідають у прокуратурі.

Обвинувальний акт скеровано до Сокальського районного суду Львівської області для розгляду по суті. Покарання за вказаний злочин передбачає штраф від п’ятисот до семисот п’ятдесяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від 2 до 4 років або позбавленням волі на той самий строк.

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