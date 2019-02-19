На Львівщині 30 рятувальників гасили пожежу на території деревообробного підприємства

Сьогодні вночі, 19 лютого, орієнтовно о 01:30 год. до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу, яка виникла у селі Містки Пустомитівського району на території деревообробного підприємства. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні ДСНС Львівщини.

Займання сталось у бетонному приміщенні, розміром 25×4 м, у цеху аспірації тирси.

Ліквідувати пожежу вдалося майже через три години – о 04:17 год. До гасіння залучили 30 рятувальників та 8 одиниць спецтехніки.

Внаслідок події ніхто не постраждав. Причина виникнення займання наразі встановлюється.