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На Львівщині 30 рятувальників гасили пожежу на території деревообробного підприємства

Наталя Дуляба

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Сьогодні вночі, 19 лютого, орієнтовно о 01:30 год. до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу, яка виникла у селі Містки Пустомитівського району на території деревообробного підприємства. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні ДСНС Львівщини.

 

Займання сталось у бетонному приміщенні, розміром 25×4 м, у цеху аспірації тирси.

Ліквідувати пожежу вдалося майже через три години – о 04:17 год. До гасіння залучили 30 рятувальників та 8 одиниць спецтехніки.

Внаслідок події ніхто не постраждав. Причина виникнення займання наразі встановлюється.

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