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Львів’янину, який викрав із магазину техніку, «світить» до чотирьох років тюрми

Наталя Дуляба

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Вчора, 18 лютого, у Залізничний відділ поліції звернулася 27-річна львів’янка і повідомила, що невідома особа проникла у складське приміщення магазину в торговому центрі і поцупила звідти техніку. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікацій Нацполіції Львівщини.

 

Правоохоронці встановили, що до крадіжки причетний 29-річний львів’янин. Він викрав зі складу магазину ноутбук «Леново» та Iphone 6. Загальна сума заподіяних збитків склала більше 16 000 гривень.

За цим фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.186 Кримінального кодексу України (грабіж). Максимальне покарання, яке чекає на зловмисника, – позбавлення волі на чотири роки.

Наразі триває досудове розслідування.

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