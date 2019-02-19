Кума Порошенка незаконно будує багатоповерхівку у Києві

У Києві на вул. Мирній, 2/1 на ділянці, яка належить народному депутату Оксані Білозір, із порушеннями законодавства будується багатоповерховий житловий будинок. Про це пишуть «Наші гроші», передає Львівський портал.

Оксана Білозір отримала ділянку 0,08 га на вул. Мирній, 2/1 у приватну власність у 2004 році для будівництва житлового будинку. У жовтні 2016 року Білозір за договором про суперфіцій передала свою ділянку під забудову Івану Владу зі с. Біла Церква Закарпатської області.

Відповідно до Генплану ділянка на вул. Мирній, 2/1 належить до території житлової садибної забудови. Це означає, що тут можна будувати приватні будинки не вище ніж 3-4 поверхи. Саме об’єкт з гранично допустимою висотою не більше 4 поверхів Департамент містобудування і архітектури КМДА погодив Білозір і Владу у грудні 2016-го.

Разом із тим на вказаній ділянці вже зведено шість поверхів, а загалом заплановано – дев’ять.

Остаточну гранично допустиму висоту будівлі мало визначити Міністерство культури у висновках історико-містобудівного обґрунтування (ІМО). Втім відомо, що наприкінці грудня 2018 року Мінкульт відмовив Івану Владу у погодженні ІМО щодо забудови на вул. Мирній, 2/1. Зауважимо, що вказана ділянка знаходиться в Центральному історичному ареалі Києва, входить в межі історико-культурних заповідників і зон охорони пам’яток історії та культури м. Києва.

Відзначимо, що Департамент з питань державного архітектурно-будівельного контролю м. Києва у липні 2018 року зареєстрував подане замовником будівництва (ОК «ЖБК «Зелений замок», з яким Іван Влад уклав кооперативну угоду) повідомлення про початок виконання будівельних робіт. Однак уже через кілька місяців, у вересні 2018 року, Департамент своїм наказом це повідомлення скасував. Відтак на сьогодні у забудовника немає документа, який посвідчує право на проведення будівництва, яке триває.

Варто зауважити, що повідомлення про початок виконання будівельних робіт подається для об’єктів класу наслідків ССІ, тобто для житлових будівників до 4-х поверхів. Для будинків від 4-х поверхів вже потрібно отримувати дозвіл на будівництво з обов’язковою експертизою проекту.

Також попри вимоги закону «Про регулювання містобудівної діяльності» на будівельному майданчику на вул. Мирній, 2/1 відсутній стенд із зазначенням документа, який дає право на виконання будівельних робіт, класу наслідків об’єкта, замовника і підрядника.

Засновниками замовника будівництва ОК Житлово-будівельний кооператив «Зелений замок» є син Оксани Білозір Ярослав Недзельський та колишня помічниця нардепа Білозір (у 2007-2008 рр) Мар’яна Грабінська, а також Іван Влад і Йозеф Москович.

Згідно з даними сайту ДАБІ, підрядником робіт є ТОВ «ВР Білд», засновниками якого є Іван Влад і ТОВ «ВР Партнер».

Влад і Московіч разом є співзасновниками ще трьох кооперативів – «Пріма Естейт», «Прем’єр Крістал» і «Ексон Прем’єр Шулявська».