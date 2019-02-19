Із березня у Львові для дітей проводитимуть показові Дні цивільного захисту

Навесні у всіх районах Львова дітей навчатимуть, як поводитись під час надзвичайних ситуацій та як попередити їхнє виникнення. Показові Дні цивільного захисту у навчальних закладах триватимуть протягом березня-травня. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі міськради Львова.

Протягом трьох місяців фахівці проводитимуть дні цивільного захисту, тижні знань з основ безпеки життєдіяльності у школах Львова, дитсадках та профтехучилищах. До таких занять вже зараз триває активна підготовка.

«Перша організаційно-методична нарада з підготовки до проведення показового Дня цивільного захисту відбулася 6 лютого у школі №29 у Винниках. у ній взяли участь представники міського управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення, Личаківської районної адміністрації, відділу освіти Личаківського та Сихівського районів, Личаківського районного відділу ДСНС Україні у Львівській області, Винниківського ДПРЧ – 61, медичної служби Личаківського району, керівництво школи №29», – повідомили у мерії.

Такі організаційно-методичні наради також уже відбулися у школах, де згодом для учнів проводитимуть показові Дні цивільного захисту.

План основних заходів цивільного захисту міста Львова на 2019 рік: