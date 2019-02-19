ОСТАННІ НОВИНИ

Із березня у Львові для дітей проводитимуть показові Дні цивільного захисту

Наталя Дуляба

|

Навесні у всіх районах Львова дітей навчатимуть, як поводитись під час надзвичайних ситуацій та як попередити їхнє виникнення. Показові Дні цивільного захисту у навчальних закладах триватимуть протягом березня-травня. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі міськради Львова.

 

Протягом трьох місяців фахівці проводитимуть дні цивільного захисту, тижні знань з основ безпеки життєдіяльності у школах Львова, дитсадках та профтехучилищах. До таких занять вже зараз триває активна підготовка.

«Перша організаційно-методична нарада з підготовки до проведення показового Дня цивільного захисту відбулася 6 лютого у школі №29 у Винниках. у ній взяли участь представники міського управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення, Личаківської районної адміністрації, відділу освіти Личаківського та Сихівського районів, Личаківського районного відділу ДСНС Україні у Львівській області, Винниківського ДПРЧ – 61, медичної служби Личаківського району, керівництво школи №29», – повідомили у мерії.

Такі організаційно-методичні наради також уже відбулися у школах, де згодом для учнів проводитимуть показові Дні цивільного захисту.

План основних заходів цивільного захисту міста Львова на 2019 рік:

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Львівський ОХМАТДИТ отримав нове обладнання
Олесь ТЯГАЙ
Львівський ОХМАТДИТ отримав нове обладнання

Разом зі своїми покупцями мережа «АТБ» зібрала кошти на придбання комплектів гнучкого контуру пацієнта. 15 лютого...

П’ять кроків до нової медицини
Олександр КОВАЛЬ
П’ять кроків до нової медицини

Як змінюється українська система охорони здоров’я З-посеред багатьох реформ є одна, яка стосується кожного українсько...

Безкоштовні газові лічильники та нові норми споживання
Марія САВЧЕНКО
Безкоштовні газові лічильники та нові норми споживання

Якими бачить методи боротьби із «космічними» квитанціями Кабінет Міністрів України. Встановити лічильники за рахунок ...

«АТБ» продовжує тестувати якість товарів на полиці
Анастасія ПИЖ
«АТБ» продовжує тестувати якість товарів на полиці

Мережа проходить аудит поважної міжнародної компанії щодо відповідності вимогам стандарту ISO 22000:2005 Корпорац...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...