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До Рудного хочуть запустити «новий» маршрут з великими автобусами

Андрій Котенський

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Для вирішення проблеми транспортного сполучення із селищем Рудне, яке розташоване у Залізничному районі Львова, спробують запустити новий маршрут – №28А. Відповідний лист погодження автобусного маршруту уже скеровано до ОДА. Про це Львівському порталу розповіли у прес-службі ЛМР.

 

За даними відомства, для забезпечення якісного сполучення з смт Рудно, АТП № 1 планувало поставити на маршрут №28 нові великі автобуси. Однак потрібно було внести зміни в схему маршруту, щоб автобуси курсували через село Зимна Вода. Як відомо така пропозиція провалилася і була відхилена через невдоволення мешканців східної частини селища, які не вірили, що АТП № 1 запустить регулярний шатлбас, для підвозу людей до зупинки зміненого маршруту. Натомість люди запропонували чиновникам продовжити ряд міських маршрутів, які чомусь досі не доїжджають до Рудного (№2А, 14 та 21) та ця пропозиція була відхилена.

За словами заступника директора департаменту житлового господарства та інфраструктури Андрія Білого, зараз скеровано лист в ОДА для фактичного розділення маршруту на №28 (який залишається без змін – ред.) та погодження нового маршруту № 28А.

«Ще раз дослідили маршрут № 28 – великі автобуси по ньому не можуть безпечно їхати (аварійна дорога та буцімто вузькі вулиці – ред). Тому єдина можливість запуску нових низькопідлогових автобусів для Рудного – це маршрут через село Зимна Вода, який має погодити ОДА. Тому вчора скерував листа в ОДА для погодження маршруту № 28А. Чекаємо на відповідь. Натомість маршрут № 28 лишається без змін», – повідомив Андрій Білий.

Скільки автобусів курсуватиме на кожному із маршрутів, наразі невідомо.

«Кількість автобусів на маршрутах № 28 та № 28А буде обговорено додатково після необхідних погоджень», – йдеться у повідомленні.

 

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