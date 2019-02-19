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До 10 років тюрми загрожує 21-річній дівчині, яка напідпитку зарізала свого співмешканця

Вероніка Рой

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На Львівщині судитимуть 21-річну дівчину, яка вбила свого співмешканця. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури у Львівській області.

 

Як повідомляється, випадок стався ще у вересні минулого року в м. Новий Розділ. Зловмисниця у стані алкогольного сп’яніння, під час словесного конфлікту із своїм 25-річним співмешканцем, завдала йому один удар ножем у грудну клітку. Попри зусилля медиків, потерпілий помер цього ж дня у лікарні.

Обвинувальний акт у кримінальному провадженні скеровано до Миколаївського районного суду Львівської області для розгляду по суті. Зазначимо, що на даний час обвинувачена перебуває під цілодобовим домашнім арештом. Санкція інкримінованої статті передбачає до 10 років позбавлення волі.

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