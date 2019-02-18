За два тижні українські правоохоронці затримали 34 посадовців-хабарників

З початку лютого поліція викрила у хабарництві 34 посадовця. Під час затримання працівниками департаменту захисту економіки у правопорушників було вилучено 1,6 мільйони гривень, одержаних ними у якості неправомірної вигоди. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Нацполіції.

Неправомірну вигоду особи, що були затримані упродовж двох тижнів, вимагали за видачу різного роду документів (свідоцтво, сертифікат, висновок тощо), вирішення земельних питань та питань з нерухомістю, ухилення від призову, непритягнення до відповідальності та умовно-дострокове звільнення.

Суми за вирішення вищезазначених питань коливалися від 5 до 500 тисяч гривень.

Загалом, з 1 по 15 лютого, було задокументовано 30 фактів хабарництва. За вирішення питань, що входили до компетенції викритих правопорушників, 34 особи одержали від громадян хабарів на суму понад 1,6 мільйони гривень.

Наразі 25 фігурантам повідомлено про підозру, з яких 18 обрано запобіжний захід:

5 осіб – тримання під вартою із можливістю внесення застави. Загальна сума 1 млн. 898 тис. грн.,

3 особи – застава, 539 тис. грн.,

10 осіб – домашній арешт.

Звертаємо увагу! Якщо вам відомі факти корупційної діяльності посадових осіб або ці особи вимагають у вас неправомірну вигоду, звертайтеся до Департаменту захисту економіки або його територіальних підрозділів.