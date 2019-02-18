Вночі патрульні затримали чоловіка, який в центрі Львова стріляв з пістолета

Сьогодні близько 3 години ночі у Львові патрульні затримали чоловіка, який стріляв з травматичного пістолета. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Патрульної поліції у Львівській області.

Як йдеться у повідомленні, копи, патрулюючи в центральній частині Львова, йшли з проспекту Шевченка на проспект Свободи і почули звук, схожий на постріл. Згодом на перетині з вулицею Руданського патрульні побачили чоловіка, який ховав предмет, схожий на зброю, за спиною.

«Інспектори негайно підійшли до невідомого і запитали, що у нього заховано за паском. Він відповів, що це пістолет і дозвільних документів у нього з собою немає. На підмогу до ймовірного порушника підійшли ще два чоловіка, які почали поводитися неадекватно. Патрульні залучили ще один екіпаж і викликали слідчих Галицького відділу поліції. Коли приїхали слідчі, один із друзів 27-річного чоловіка забрав у нього ймовірну зброю і намагався швидко піти з місця події. Патрульні повернули його назад і під час поверхневої перевірки в кишені штанів виявили попередньо травматичний пістолет ZORAKI 914», – розповідають у прес-служба патрульної поліції.

Слідчі вилучили цей предмет, а також чотири патрони на резину та одну гільзу. Особи продовжили давати пояснення у відділку. Попередня кваліфікація події за ч.1ст.263 «незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами».

Фото: Патрульна поліція у Львівській області