У Львові відбувся чемпіонат України з шахів серед духовенства

У стінах Львівського державного університету фізичної культури відбувся другий екуменічний чемпіонат України з шахів серед духовенства. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Змагалися 26 учасників: представники римо-католицької, греко-католицької та протестантської церков.За традицією чемпіонат розпочали з молитви.

Учасників привітав керівник Центру душпастирства розвитку фізичної культури і спорту Львівської архиєпархії УГКЦ о. Михайло Цегельський, зазначивши, що турнір приурочено до п’ятої річниці вшанування подвигу учасників Революції Гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні.

«Через особистий приклад маємо заохочувати молодь до фізичної культури і спорту. Проект проводиться для налагодження співпраці з християнськими спільнотами різних єпархій у сфері спорту, культури і освіти», – зауважив о. Михайло Цегельський.

Турнір пройшов за швейцарською системою в дев’ять турів. «Це чудовий турнір, своєрідне поєднання розуму і тиші. Змагання є особливими, бо можна ділитися досвідом, спілкуватися з колегами. Перспектива проекту — вийти на міжнародний рівень, а ще організувати чемпіонат світу з шахів серед духовенства», – наголосив головний суддя змагань, тренер ФІДЕ, заступник директора ДЮСШ «Дебют» Антон Ромашов.

На першій сходинці у трійці лідерів турніру – кандидат в майстри спорту з шахів о. Віктор Квасній (Чин Св. Василія Великого); на другій – о. Михайло Цегельський (Львівська Архиєпархія УГКЦ); на третій – Валерій Купчак (Львівська духовна семінарія). Детальніше про результати можна дізнатися тут.

«Очікуємо, що ця подія стане передумовою для подальшого розвитку спорту в християнському середовищі. Зокрема, проведення спортивних змагань різного рівня, а також створення парафіяльних спортивних клубів. Як сказав у 1908 р. Етельбарт Тальбот, єпископ Пансільванський, у житті головне не перемога, а гідно боротись…», – зазначив один з організаторів, викладач кафедр стрільби та технічних видів спорту і олімпійської освіти ЛДУФК Антон Литвинець.

Фото: ЛМР