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У 9-ти навчальних закладах Львова призупинено навчання через кір

Андрій Котенський

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За інформацією управління освіти ЛМР, у зв’язку з тим, що рівень захворюваності серед школярів на грип та ГРВ зберігається, прийнято рішення призупинити навчальний процес у 9 навчальних закладах міста. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛМР.

 

У цих школах рівень відсутності учнів вищий за 20%.

Відтак, з 19 лютого до 22 лютого (включно) призупинено навчання у СЗШ № 63 та ЗЗСО № 87 ім. Ірини Калинець.

Нагадуємо, що призупинено навчання до 19 лютого (включно) у ліцеї «Інтелект», СЗШ № 95, СЗШ № 47, СЗШ № 52, СЗШ № 93, СЗШ № 29, а до 20 лютого (включно) — у гімназії «Престиж». Також до 22 лютого (включно) призупинено навчання у 1-Б класі СЗШ № 48.

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