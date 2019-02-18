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Поліція встановила «самооборонців», які захоплювали українські кораблі в Криму

Андрій Котенський

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Правоохоронці розшукують керівника та членів незаконного збройного формування «Рубеж», які в березні 2014 року брали участь у захопленні українських кораблів. Про це повідомляє 18 лютого прес-служба управління Нацполіції по Автономній Республіці Крим та Севастополя.

 

Слідчі встановили та оголосили в розшук керівництво та учасників окремого підрозділу «Рубеж», який входив до складу збройного формування «Самооборона Криму» та діяв на території міста Севастополя.

Зазначається, що керівнику НЗФ «Рубеж» повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 260 КК України (керівництво незаконно створеними збройними формуваннями, що спричинило тяжкі наслідки), за що передбачена кримінальна відповідальність до 15 років позбавлення волі.

Крім того, слідство встановило 9 «бійців» «Рубежа», які протягом березня 2014 року брали активну участь в озброєному захопленні протичовнового корвета ВМС України «Хмельницький», розвідувального катера “Славутич”, військових частин ЗСУ, а також розгортанні та діяльності блок-постів.

Цим дев’ятьом підозрюваним інкримінують участь у діяльності не передбаченого законом збройного формування, за що передбачена кримінальна відповідальність до восьми років позбавлення волі.

УП

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