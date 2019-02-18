На Донбасі поранено українського військового

Упродовж минулої доби, 17 лютого, на Донбасі російські окупаційні війська 10 разів порушили режим припинення вогню, при цьому 7 разів застосовуючи озброєння, заборонене Мінськими домовленостями. Загалом противник випустив по позиціях українських військ 55 мін калібрів 120 та 82 мм. Про це Львівському порталу повідомили в прес-центрі Операції об’єднаних сил.

У смузі дій оперативно-тактичного угруповання «Схід» окупанти п’ять разів обстріляли наших захисників біля Лебединського, Пісок, Водяного, Павлополя. У смузі дій оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник також п’ять разів обстріляв українських захисників поблизу Катеринівки, Троїцького, Новолуганського та Станиці Луганської. Бойовики вели вогонь із мінометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Внаслідок обстрілів один український військовослужбовець отримав легке поранення.

Підрозділи, що обороняються, подавляли ворожий вогонь застосовуючи чергові вогневі засоби. За даними розвідки, 17 лютого одного окупанта було знищено та п’ятьох поранено.

Від початку поточної доби ворог один раз обстріляв із мінометів наші позиції у смузі дій оперативно-тактичного угруповання «Північ» – у районі населеного пункту Катеринівка.