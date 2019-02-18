Львів’янину, який зарізав чоловіка, присудили довічне ув’язнення

Раніше судимого 34-річного львів’янина довічно посадили до в’язниці за умисне вбивство. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури Львівської області.

Інцидент стався 3 липня 2016 року на вулиці Патона у Львові. Зловмисник напідпитку спровокував конфлікт, під час якого завдав 38-річному незнайомцю три удари ножем у живіт. Внаслідок травм потерпілий помер на місці пригоди.

Залізничним судом Львова обвинуваченому призначено покарання у вигляді довічного позбавлення волі.